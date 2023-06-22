На восстановление Чонгарского моста в Крыму уйдет до нескольких недель

На восстановление Чонгарского моста, соединяющего Крым и Херсонскую область, уйдет до нескольких недель, считают в Минтрансе республики. Сейчас движение организовано через Армянск и Перекоп.

"Рейсовые автобусы, ранее осуществлявшие движение через пункт пропуска Джанкой, переориентированы на пункт пропуска Армянск. Организованные транспортные колонны грузовиков, движущиеся по новому сухопутному пути, направлены на пункт пропуска Перекоп", - говорится в сообщении Минтранса.

По словам министра транспорта региона Николая Лукашенко, все остальные транспортные артерии, в том числе Крымский мост и паромная переправа работают штатно.

"Движение колонны большегрузных транспортных средств по новому сухопутному пути Джанкой - Мелитополь - Мариуполь - Таганрог осуществляется в штатном режиме. Не менее 100 единиц большегрузных машин отправились из Столбового (Джанкойский район) по новой схеме движения через ПП Перекоп сегодня в 9 утра. Следующая колонна большегрузов отправится в 13 часов", - сообщили в Минтрансе.

Сегодня утром ВСУ ракетным ударом нарушили целостность Чонгарского моста. Никто не пострадал.