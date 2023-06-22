22 Июня 2023
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Фото: Накануне.RU

В Нижнем Тагиле несколько дней ищут девушку в кофте с Симпсонами

В Нижнем Тагиле ищут 23-летнюю жительницу Дзержинского района, о судьбе которой ничего неизвестно уже несколько дней.

Как сообщили Накануне.RU в городском МВД, разыскивается Виктория Ложкина, проживающая в доме по улице Зари. 20 июня в полицию обратилась мать девушки. Женщина рассказала, что сожитель дочери поссорился с ней после распития спиртного еще 18 июня. Тогда после ссоры у дома 39 по Ленинградскому проспекту он оставил подругу, а позже, когда вернулся, не застал ее там. Домой Виктория не вернулась до сих пор.

Силовики установили, что в медучреждения города пропавшая не поступала. С собой у девушки есть сотовый телефон, но он недоступен. По данным МВД, Ложкина и раньше уходила из дома, отсутствуя по несколько дней.

Виктория Ложкина(2023)|Фото: Пресс-группа МУ МВД России "Нижнетагильское"

В день исчезновения на Виктории была черная блузка, темная кофта с рисунком с изображением Симпсонов, темная юбка и черные кроссовки. В носу у девушки есть пирсинг.

Всех, кто располагает информацией о местонахождении пропавшей, просят сообщить в дежурную часть отдела полиции №17 МУ МВД России "Нижнетагильское" по телефону: 8 (3435) 97-68-02.

Теги: девушка, розыск, Нижний Тагил


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