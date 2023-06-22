Тем, кто ковал победу посвящается. В Екатеринбурге торжественно открыли стелу "Город трудовой доблести"

Ордена сверкают на солнце, улицы заполняют звуки музыки: в Екатеринбурге торжественно открыли стелу "Город трудовой доблести". Церемонию посетили власти города и региона, а также помощник президента РФ, председатель Межведомственной комиссии по историческому просвещению России Владимир Мединский, который передал поздравления Владимира Путина.

"Глубоко символично, что Екатеринбург стал одним из первых, кто был удостоен этой высокой награды. Урал всегда был крупным промышленным регионом, опорным краем державы. После начала Великой Отечественной в кратчайшие сроки здесь была развернута работа большого количества оборонных предприятий, выпускались жизненно необходимые медикаменты, обмундирование: весь город трудился на победу. Уверен, что сегодняшнее событие займет достойное место в палитре мероприятий, посвященных 300-летию Екатеринбурга, которое совсем скоро будет отмечать Свердловская область и вся Россия. Стела послужит сбережению нашей исторической памяти, воспитанию молодежи и гордости за трудовые свершения предков", – передал слова президента его помощник.

Сам Мединский тоже оценил стелу. Он отметил, что Екатеринбург намеренно не торопился с реализацией проекта, чтобы представить нечто масштабное и уникальное, и подчеркнул, что у города это получилось. Стела "Город трудовой доблести" уральской столицы является самой большой из имеющихся 30 и составляет 42 м.

"Это древняя человеческая традиция, свойственная людям – обозначать свою вечную память, свою историю. Установка такой стелы – это всегда повод благоукрасить место, и здесь бы я хотел особо поблагодарить администрацию Екатеринбурга. Я видел фотографии, и из такого малоприличного для центра такого красивого города места сделать конфетку – молодцы. Я уверен – это будет любимое место, куда можно будет прийти, подумать, возложить цветы или просто вспомнить", – заключил Мединский.

В качестве памятного подарка глава города Алексей Орлов вручил помощнику президента макет стелы. Новая городская достопримечательность действительно уникальна, так как на ее фасаде установлены медийные экраны, на которых можно увидеть ожившие лица молодых парней, женщин и детей, трудящихся на предприятиях ради общей победы.

"Сегодня, 22 июня мы вместе со всей страной скорбим о жертвах Великой Отечественной войны и воздаем дань уважения поколению победителей, когда голодные, обессиленные молодые ребята сутками выполняли свой долг. , – говорит Орлов. – Они должны были это делать ради победы, ради общего дела, ради будущей жизни. Мы сегодня чтим личный подвиг каждого свердловчанина, который принимал участие в создании железного щита нашей страны. Урал – опорный край державы, а Екатеринбург – это его душа и сердце".

Напомним, что именно 22 июня в 1941 году нацистская Германия напала на СССР. С тех пор этот день является Днем памяти и скорби. О пережитых ужасах войны вспоминает 91-летняя Валентина Владимировна Рябцева.

Как рассказала Накануне.RU сама ветеран труда, в 10-летнем возрасте ее вместе с мамой, двумя младшими братьями и 6-месячной сестрой на два года заперли в концлагере за связь отца с белорусскими партизанами. После семью повезли в Кенигсберг на продажу, где временно поселили в еврейском гетто. Правда к тому времени, как вспоминает Валентина Владимировна, от евреев осталась только огромная куча одежды. Продать для рабочей силы ни мать, ни детей не вышло, а потому было решено вернуть семью в концлагерь, но на полпути их узнал один из партизан – знакомый отца, который забрал узников с собой.

Отцу маленькой Вали фашисты на допросе перебили ноги, но даже так, с приходом советской армии, он был мобилизован и направлен собирать продукты для солдат. С окончанием войны семье предложили принять польское подданство или отправиться в СССР, что и выбрали бывшие узники концлагеря.

"Нам сказали ехать в город Гомель, потому что там много яблок, большие сады, а мы тощие – должны были поправиться. И мы поправились. Братик мой младший этого всего не пережил, мы не знаем, где он похоронен. Ну а я стала учителем, 53 года в школе, 25 из которых директор. Сейчас смотрю на стелу - до слез. Настолько молодцы, что все это организовали и отметили людей, тружеников, силы, которые действительно трудились и тоже помогали. Кто-то воевал с оружием в руках, они же – здесь за станками, мальчишки и девчонки. Все хотели победы и в конце концов ее добились", – добавила Валентина Владимировна.

Указ о введении в России почетного звания "Город трудовой доблести" подписал Владимир Путин. Стела является символической благодарностью тем, кто, не жалея себя, ковал победу в тылу на свердловских предприятиях и в организациях, среди которых: НПП Старт имени А. И. Яскина, УМЗ, Уралтрансмаш, "Уральский оптико-механический завод" имени Э.С.Яламова", "Пневмостроймашина", Уральский компрессорный завод, НПО Автоматики им. Академика Н.А.Семихатова, аэропорт "Кольцово", Свердловский инструментальный завод, УЗГА, Екатеринбургский монтажный колледж, поселок Совхозный, ЕМУП "ГОРТРАНС" и "Урал обувь".

"Этот знак является символом героического труда жителей Свердловска и Свердловской области в годы Великой Отечественной войны. Их самоотверженный труд стал одним из фундаментов нашей общей победы над фашизмом. Сегодня, когда Россия вновь противостоит нацизму, мы воздаем должное подвигам и славе уральцев, открывая стелу. Этот памятник – символ легендарной стойкости, мужества и трудолюбия жителей Свердловской области и знак патриотизма и героического наследия для будущих поколений", - передал слова полпреда в УрФО Владимира Якушева главный федеральный инспектор по Свердловской области Михаил Богинский.

В честь открытия стелы "Город трудовой доблести на площадке за ККТ "Космос" был организован концерт, а также выставлена военная техника и оборудование. возле которых можно было сфотографироваться.

Напомним, почетное звание "Город трудовой доблести" Екатеринбургу было присвоено летом 2020 года, тогда же это звание получил и Нижний Тагил. А в мае 2021 года - Каменск-Уральский. Памятник расположен на углу улиц Николая Никонова и Царской, рядом с парковкой у киноконцертного театра "Космос". На установку стелы власти Свердловской области направили 50 млн рублей, а ее возведение стартовало в марте.