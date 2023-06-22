22 Июня 2023
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Экономика В России
Фото: Накануне.RU

ЛДПР предложила освободить туроператоров от НДС

Депутаты от ЛДПР внесли в Госдуму законопроект, который предлагает освободить туроператоров от уплаты налога на добавленную стоимость (НДС).

Они отмечают, что законопроект разработан во исполнение поручений президента РФ и это станет эффективной антикризисной мерой, которая положительно скажется на ценообразовании турпродуктов, сделав их доступными большему количеству россиян.

Сформированный туроператором тур, включающий авиаперевозку и отель, облагается НДС по ставке 20%, а входящие в этот тур услуги, если они реализуются по отдельности, подпадают под нулевую ставку НДС. В итоге пакетные туры оказываются либо дороже, чем приобретение их составляющих частей по отдельности, либо туроператоры должны продавать свои пакетные предложения в убыток, подчеркивают авторы инициативы.

Замруководителя фракции ЛДПР Ярослав Нилов заявил, что в "развитых" странах доля туристической отрасли в ВВП достигает 11-12%, тогда как в России — едва ли 3%. Необходимо снижение налоговой нагрузки на отрасль, это увеличит спрос.


Теги: НДС, туроператоры, туризм


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