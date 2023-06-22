NYT: Супруга владельца пропавшего батискафа является потомком пары, погибшей на "Титанике"

Жена генерального директора OceanGate Стоктона Раша, который пилотировал пропавший в Атлантике батискаф "Титан", является потомком супружеской пары Исидора и Иды Штраусов, погибших при крушении "Титаника", сообщает The New York Times.

Их историю режиссер фильма "Титаник" Джеймс Кэмерон вставил в одну из самых запоминающихся сцен. По словам выживших в катастрофе, 67-летний миллионер и член Палаты представителей США отказался от места в спасательной шлюпке, так как женщины и дети все еще ждали возможности спастись с тонущего корабля. Его супруга Ида осталась с ним.

Штраус с женой были пассажирами первого класса. Чету называют самой богатой из всех жертв крушения "Титаника".

Напомним, американская компания OceanGate Expedition, организующая коммерческие погружения к обломкам "Титаника", подтвердила, что в Атлантическом океане пропал ее батискаф вместе с экипажем. Субмарина стартовала 19 июня около четырех утра, но вскоре после этого пропала с радаров. На борту пропавшего батискафа находится британский бизнесмен Хэмиш Хардинг, а также еще несколько миллиардеров.

Как сообщалось, канадский самолет зафиксировал подводные шумы в районе поиска пропавшего в Атлантике батискафа "Титан", однако поиски источника не дали результатов.