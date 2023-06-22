22 Июня 2023
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Фото: Эван Гершкович, личный архив

Мосгорсуд оставил в СИЗО журналиста WSJ Гершковича

Московский городской суд отказал в удовлетворении апелляционной жалобы на продление ареста журналиста The Wall Street Journal (WSJ) Эвана Гершковича.

На закрытое заседание впервые допустили родителей журналиста и представителей дипмиссии, уточняют "Ведомости".

Напомним, инцидент с задержанием Эвана Гершковича произошел 29 марта возле ресторана Bukowski Grill на улице Карла Либкнехта в Екатеринбурге. Американец якобы собирал в России сведения, составляющие гостайну, а конкретно - информацию о деятельности одного из предприятий российского военно-промышленного комплекса. Согласно принятому в мае решению Лефортовского райсуда Москвы, американец пробудет под арестом до 30 августа включительно.

Теги: Эван Гершкович, Мосгорсуд


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