В Магнитогорске суд закрыл опасный реабилитационный центр в частном доме

В Магнитогорске суд запретил использовать частный жилой дом для реабилитации людей, страдающих от алкогольной, наркотической и иной зависимости, сообщили Накануне.RU в пресс-службе областной прокуратуры.

НКО "Новая жизнь" на основании договора аренды на постоянной основе в частном жилом доме осуществляет деятельность по реабилитации лиц, страдающих от алкогольной, наркотической и иной зависимости. В доме может одновременно пребывать 22 человека. В момент проверки в помещении было 11 человек.

Однако не организованы подъезды для пожарной техники со всех сторон здания, нет устройств дублирования сигналов на пульт подразделения пожарной охраны, а сотрудники не обучены мерам пожарной безопасности. Жилое помещение не приспособлено для оказания услуг по реабилитации граждан.

Прокуратура обратилась в суд с требованием прекратить использование жилого помещения для организации круглосуточного пребывания граждан, оказания реабилитационных услуг. Суд требования удовлетворил.