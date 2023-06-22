На Среднем Урале хотят построить тепличный комплекс за 20 млрд рублей

Агропромышленный холдинг "ЭКО-культура" планирует построить на Среднем Урале крупный тепличный комплекс.

Как сообщили Накануне.RU в областном департаменте информационной политики, переговоры о строительстве комплекса прошли на уровне министерства инвестиций и развития Свердловской области и министерства экономики и территориального развития региона. Объем инвестиций оценивается в 20 млрд рублей.

Общая площадь составит 100 гектаров, а непосредственно теплицы займут, по оценкам производителя, 40 гектаров. Планируется, что комплекс позволит снабжать регион овощами, а также поставлять продукцию в Сибирь.

Агентство по привлечению инвестиций Свердловской области уже подготовило список площадок для возможного размещения комплекса. В настоящее время ведутся переговоры с муниципалитетами.