22 Июня 2023
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Фото: Накануне.RU

Тюменцы присоединились к ежегодной акции "История одной песни"

Тюменцы присоединились к ежегодной акции "История одной песни", сообщили Накануне.RU в Информационном центре Правительства Тюменской области.

Она прошла на площади 400-летия Тюмени сегодня, в День памяти и скорби.

Несмотря на пасмурную погоду, жители города собрались вместе, чтобы почтить память жертв Великой Отечественной войны минутой молчания, исполнили композицию "Десятый наш десантный батальон", а после посмотрели фильм "Белорусский вокзал" на большом уличном экране.

Члены областного Совета ветеранов рассказали горожанам, как создавалась песня Булата Окуджавы "Десятый наш десантный батальон". Впервые она прозвучала в кинофильме "Белорусский вокзал". Фронтовик согласился участвовать в написании песни лишь после того, как режиссер показал ему часть отснятого материала. Поэт был впечатлен увиденным.

В 15:00 на площади 400-летия начался показ фильма "Они сражались за Родину".

В 18.00 на этой же площади начнут показывать документальные фильмы из цикла "Тюмень тыловая".

Напомним, сегодня ночью в регионе прошла акция "Свеча памяти". Участие в ней принял губернатор Александр Моор. Глава региона напомнил, что наши деды и прадеды встали на защиту своей Родины и "не дали нацистам ее уничтожить, залить кровью во имя безумной идеи, которая культивировала ненависть к человеку".

По словам губернатора, защищать Родину с нынешней Тюменской области ушли 250 тыс. человек. Не вернулся практически каждый второй. Моор также напомнил, что здесь, в тылу, победу ковали женщины, дети, старики.

Теги: История одной песни, День памяти и скорби, акция


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