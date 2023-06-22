В Тюменской области условно осужденный за неуплату алиментов отправился добровольцем на СВО

В Тюменской области 39-летний осужденный по ч. 1 ст. 157 УК РФ (неуплата алиментов) к наказанию в виде шести месяцев лишения свободы условно с испытательным сроком один год отправился добровольцем для участия в специальной военной операции, сообщили Накануне.RU в объединенной пресс-службе судебной системы Тюменской области.

В период испытательного срока осужденный систематически допускал нарушения возложенных на него приговором суда обязанностей, что послужило поводом обращения в суд с представлением об отмене условного осуждения. Однако заключение контракта и направление для отбывания службы в военную часть, которая принимает участие в специальной военной операции на территории ЛНР, ДНР, а также Запорожской и Херсонской областях, стало основанием для прекращения дела.

Представление было отозвано, а производству по делу было прекращено.