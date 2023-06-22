На Западе верно поняли фразу Путина "Хрен им", - Песков

В Кремле считают, что, несмотря на сложности перевода, на Западе поняли фразу "Хрен им", сказанную Владимиром Путиным про сокращение Россией ядерного оружия.

По словам пресс-секретаря президента РФ Дмитрия Пескова, в английском языке есть ряд идиом, выражений и фраз, которые практически невозможно дословно перевести на русский, и это нормальное лингвистическое явление.

"Не нужно за это цепляться. Основной смысл они поняли", - приводит его слова РИА Новости.

Напомним, на прошлой неделе Путин на пленарном заседании ПМЭФ заявил: "У России больше ядерного оружия, чем у стран НАТО, они хотят, чтобы мы сократили его — хрен им <...> как у нас в народе говорят". Журналисты отметили, что в западных СМИ эту идиому перевели несколько иначе.

Песков в тот же день пояснил, что фраза "хрен им" от президента РФ не значит, что Москва отказывается от диалога с Вашингтоном по сокращению ядерных вооружений.