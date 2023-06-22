22 Июня 2023
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Общество Новосибирская область
Фото: пресс-служба правительства Новосибирской области

Губернатор Андрей Травников провел совещание в Первомайском сквере: Центру Новосибирска необходимо комплексное обновление

Обновлённые тротуары, новая лестница для Краеведческого музея и «чистое небо» — без проводов – на площади Ленина. Во время совещания по благоустройству Первомайского сквера губернатор Новосибирской области Андрей Травников подчеркнул: важно преображение не одного объекта, а комплексное обновление всей прилегающей территории в центре областной столицы.

Глава Новосибирской области проконтролировал соблюдение графика работ в сквере и качество их выполнения, и дал ряд поручений по развитию соседних объектов, сообщает пресс-служба губернатора и правительства региона.

травников(2023)|Фото: пресс-служба правительства Новосибирской области

«Проект очень большой, третий по масштабу после «Каменки» и Парка «Арена». И было бы неправильно просто обновить сквер. Важно, сохранив уважительно традиции, внести что-то новое. Привести в порядок и прилегающие объекты. Чтобы не получилось: тут всё красиво, а тут – нет», — подчеркнул губернатор.

Как сообщила заместитель мэра Новосибирска Анна Терешкова, в сквере уже завершены демонтажные работы, начинается работа по электрическим сетям. В целом в рамках благоустройства предусмотрены замена твёрдых покрытий дорожек, установка новых скамеек; монтаж систем безопасности, устройство нового освещения и ландшафтной подсветки. Преобразится территория рядом с каскадным большим фонтаном, а фонтан «Мишка» реконструируют, оснастят подсветкой. Заменят павильоны на остановках «Консерватория», «Дом Ленина». Рекламные конструкции, размещённые на территориях, прилегающих к скверу, демонтируют.

благоустройство, сквер(2023)|Фото: пресс-служба правительства Новосибирской области

Процесс полноценного развертывания работ ранее тормозили спорные вопросы с собственниками нестационарных объектов, размещённых на территории сквера. Решать их пришлось через суды. Как сообщили представители мэрии: все договорные отношения прекращены в судебном порядке. На сегодняшний день в Первомайском сквере действующих договоров аренды нет. Согласно решению суда, бывший арендатор должен освободить земельный участок путём демонтажа нестационарного объекта. Все решения вступили в законную силу.

Окончание всех запланированных работ по графику предполагается к середине октября. «Мы видим, что объект выходит на октябрь, понятно, что это неудачный месяц для благоустройства, бывает и снег выпадает. Но мэрия, подрядчик принимают меры, чтобы сократить сроки. Рассчитываем, что к первым числам октября будет всё завершено», — отметил министр ЖКХ и энергетики региона Денис Архипов.

К новому зданию Театра Афанасьева через дорогу от обновлённого сквера будет вести «зебра». Отремонтируют тротуары по улицам Советская и Максима Горького. Со стороны Краеведческого музея также стартуют работы — по обновлению музейной лестницы. Вопрос нехватки средств на проведение данных работ губернатор обсудил с руководством музея, министерства культуры региона сегодня во время совещания и заявил: на ближайшей сессии Законодательного собрания соответствующая поправка будет предложена ко внесению в бюджет.

благоустройство, сквер(2023)|Фото: пресс-служба правительства Новосибирской области

Ещё один важный вопрос, который обозначил Андрей Травников, — внедрение в центре областной столицы принципа «чистого неба».

«Район площади Ленина и примыкающих улиц — это первое место, где нужно коммуникации увести в землю. Парад смотришь — на фоне других городов мы проигрываем из-за огромного количества проводов, этой "паутины". Понимаю, что работа сложная. Опыт других городов есть, нужно начинать, я даю такое поручение», — отметил глава области.

мигрант, рабочий, благоустройство(2023)|Фото: пресс-служба правительства Новосибирской области

«Следующий момент: нужно побуждать собственников зданий, которые примыкают к площади Ленина, чтобы они планировали ремонт фасадов, я имею в виду коммерческие объекты», — обозначил ещё одну задачу Андрей Травников.

Заместитель мэра Новосибирска сообщила, что по поручению губернатора будет разработан соответствующий дизайн-проект и представлен на согласование. Напомним, в 2021 году для территории Первомайского сквера разработан дизайн-проект, прошедший общественное обсуждение. Проект предусматривает восстановление первоначального облика сквера, созданного в 1930-е годы архитектором Владимиром Михайловичем Тейтелем.

Теги: андрей травников, благоустройство, новосибирск, площадь ленина


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