Прокуратура проверит транспортные компании, чьи автобусы попали в ДТП в Екатеринбурге

В Екатеринбурге прокуратура начала проверку после ДТП на улице Техническая с участием двух пассажирских автобусов.

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Напомним, авария произошла сегодня днем: столкнулись автобусы ПАЗ маршрутов 083 и 014. После этого произошло их столкновение еще с двумя автомобилями "Хонда" и "Хендай". В результате травмы получили пять человек, четверых из них госпитализировали. Свою проверку проводит ГИБДД.

Как сообщили Накануне.RU в прокуратуре Свердловской области, все пострадавшие – пассажиры автобусов. Точная причина ДТП будет установлена в ходе административного расследования.

"Прокуратура даст правовую оценку соблюдению требований законодательства о перевозке пассажиров транспортными компаниями, которые обслуживают указанные маршруты", - пообещали в ведомстве.

Будет проверено, проводился ли техосмотр автобусов перед их выходом на линию, проводился ли медосмотр водителей. Отдельно будет дана оценка соблюдению законодательства о норме рабочего времени и отдыха водителей.

Также прокуратура взяла на контроль расследование по факту ДТП по улице Техническая.