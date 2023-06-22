Прокуратура проверит транспортные компании, чьи автобусы попали в ДТП в Екатеринбурге
В Екатеринбурге прокуратура начала проверку после ДТП на улице Техническая с участием двух пассажирских автобусов.
Напомним, авария произошла сегодня днем: столкнулись автобусы ПАЗ маршрутов 083 и 014. После этого произошло их столкновение еще с двумя автомобилями "Хонда" и "Хендай". В результате травмы получили пять человек, четверых из них госпитализировали. Свою проверку проводит ГИБДД.
Как сообщили Накануне.RU в прокуратуре Свердловской области, все пострадавшие – пассажиры автобусов. Точная причина ДТП будет установлена в ходе административного расследования.
"Прокуратура даст правовую оценку соблюдению требований законодательства о перевозке пассажиров транспортными компаниями, которые обслуживают указанные маршруты", - пообещали в ведомстве.
Будет проверено, проводился ли техосмотр автобусов перед их выходом на линию, проводился ли медосмотр водителей. Отдельно будет дана оценка соблюдению законодательства о норме рабочего времени и отдыха водителей.
Также прокуратура взяла на контроль расследование по факту ДТП по улице Техническая.