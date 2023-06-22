ВСУ в ходе контрнаступления потеряли более 13 тысяч человек – Патрушев

Украинская армия за время контрнаступления с 4 по 21 июня потеряла свыше 13 тыс. человек и 246 танков, в том числе 13 западного образца и 18 из 109 БМП Bradley, заявил секретарь Совета безопасности Николай Патрушев на заседании СБ РФ.

Президент России Владимир Путин отметил, что "резерв ВСУ не исчерпан, российские командиры при построении боевой работы должны исходить из этих реалий".

По словам министра обороны России Сергея Шойгу, к концу июня будет сформирована резервная армия, в ближайшее время – армейский корпус, они получат более 3,7 тыс. единиц техники.

В целом же ВС РФ в сутки получают 110 единиц модернизированной техники.

Шойгу также рассказал и о текущей ситуации в зоне СВО. По его словам, украинские войска снизили активность и занимаются перегруппировкой, у них сохраняются силы для наступления. Также в Минобороны считают, что "Количество поставленного в 2023 году Украине вооружения существенно не повлияет на ход СВО".

Министр обороны добавил, что "мотивация добровольцев – высочайшая".