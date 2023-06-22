Кива: Зеленский готовит убийство Кличко

Владимир Зеленский готовит ликвидацию мэра Киева Виталия Кличко. Об этом в своем Telegram-канале сообщил экс-депутат Рады Илья Кива.

По данным его источника из офиса Зеленского, будет подорван фугас по маршруту движения автомобиля. Во всем обвинят Россию.

"Виталик, дебил, поменяй охрану и усиль контроль маршрута движения. Ты нам нужен живой - подписывать капитуляцию будешь!" - написал Кива.

Противостояние Зеленского и Кличко за власть в Киеве является давней историей. Украинские телеграм-каналы пишут о том, что Зеленский с самого начала своего прихода к власти хочет сменить Кличко на своего человека.

Недавно Зеленский обвинил Кличко в неготовности бомбоубежищ, в результате чего погибли люди. Однако Кличко парировал, что за это отвечают главы районов, которых назначает Зеленский. В результате тот понес имиджевый урон, так как оказалось, что он не только не знает украинских законов, но и не контролирует работу своих же назначенцев в столь ответственном вопросе.