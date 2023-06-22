МИД РФ назвал неуместным присутствие Макрона на саммите БРИКС в ЮАР

Российская сторона считает президента Франции Эммануэля Макрона неуместным гостем на саммите БРИКС в ЮАР, заявил замглавы МИД РФ Сергей Рябков.

По его словам, на саммите БРИКС неуместно присутствие глав государств, которые проводят враждебную политику в отношении Москвы.

Замминистра отметил, что решение о приглашении на саммит — дело принимающей стороны, однако этому должны предшествовать консультации со всеми участниками БРИКС, передает РИА Новости.

Напомним, ранее стало известно, что Макрон надеетсясоздать некий новый глобальный экономический союз, в который наравне с западными странами хочет пригласить так называемые страны Юга. По данным издания l'Opinion, в конце июня в Париже состоится саммит, на котором будут определены общие черты и принципы создания такого формата, численность которого, как ожидается, превысит G20 и объединит около 40 стран. Чтобы найти подход к странам Юга, Макрон якобы попросился на саммит БРИКС в Йоханнесбурге в августе этого года.