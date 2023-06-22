Не видим необходимости в новых добровольцах для СВО - Шойгу

В Минобороны России не видят необходимости в новых добровольцах для СВО, заявил глава ведомства Сергей Шойгу на совещании Совбеза РФ.

"Не видим необходимости в новых добровольцах для СВО, на сегодняшний день контракты с Минобороны подписали 114 тыс. человек, в среднем за сутки на контракт поступает 1336 человек", - рассказал министр обороны.

Президент России Владимир Путин, в свою очередь, отметил исчерпаемость человеческого ресурса на Украине: "Технику можно поставить Украине и дополнительно, а вот мобилизационный резерв безграничным не является".