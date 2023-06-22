В России построят суда ледового класса для Северного морского пути

Премьер-министр Михаил Мишустин дал поручения по итогам стратегической сессии по развитию Северного морского пути.

Например, до 1 декабря Минпромторг и "Росатом" должны представить в Правительство предложения по строительству судов ледового класса для Северного морского пути, а до 1 ноября – вместе с Минфином и Минэкономразвития проработать дополнительные меры господдержки для строительства, а также приобретения таких судов. До 30 ноября Минпромторгу вместе с Минфином необходимо завершить работу по проекту постановления Правительства о правилах предоставления из федерального бюджета субсидий дальневосточным судостроительным организациям на возмещение части затрат, связанных со строительством гражданских судов. Кроме того, до 1 августа Минпромторгу и "Росатому" поручено направить в кабмин согласованную "дорожную карту" по проектированию отечественного газовоза ледового класса и головного судна с указанием сроков, стоимости, а также источников финансирования, сообщает Правительство.

Напомним, ранее Мишустин подписал распоряжение о развитии Северного морского пути (СМП) до 2035 г. На 150 мероприятий выделят 1,8 трлн руб.,

Северный морской путь – кратчайший водный маршрут между европейской частью России и Дальним Востоком, который полностью расположен в территориальных водах и исключительной экономической зоне России.