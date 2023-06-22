Забайкальский казак, участвующий в СВО, сбил украинский беспилотник мешком с продуктами

Житель Забайкальского края, казак с позывным "Тунгус" из батальона "Енисей", сбил в зоне СВО дрон-камикадзе мешком с продуктами. Об этом рассказал в Telegram-канале глава региона Александр Осипов.

Боец заметил беспилотник, возвращаясь на свою позицию с провизией после ночного дежурства в окопе. "Тунгус" спрятался в траве, после чего резко встал и сбил БПЛА мешком с продуктами.

Осипов сообщил, что беспилотник нес на себе гранату от РПГ, которую после падения аппарата деактивировали. Дрон бойцы забрали в качестве трофея.

В прошлом году по Сети и мировым СМИ разошлись кадры, на которых боец ВС РФ в окопе отбрасывает несколько гранат, прилетающих на него с дрона ВСУ. Выяснилось, что солдата зовут Рустам Худайнуров, он служит в 127-ом батальоне 5-й бригады Народной Милиции ДНР. В мирной жизни Рустам был донецким шахтером.