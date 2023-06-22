Учителя ожидают притока недоучек в школы

Учителя опасаются, что допуск в школу в качестве учителей выпускников колледжей ухудшит и без того сложную ситуацию с педагогами. Об этом пишет "Москва онлайн", поговорившая с учителями.

Победитель в номинации "Учитель года — 2022" учитель истории школы №16 в Орехово-Зуево Дмитрий Лутовинов считает, что те, кто действительно хотят стать учителем и учить детей, не могут остановиться на колледже.

Преподаватель физики и астрономии из Нальчика, ставший победителем проекта "Классная тема!", Аслан Кашежев, категорически против этой затеи. Снижение требаваний к учитеям приведет только к снижению их уровня. В школу пойдут случайные люди, которым негде пристроиться. Смогут ли они заинтересовать школьников своим предметом? А ведь это и есть задача средней школы.

"Человек не смог отучиться в старшей школе, а потом он отучился в колледже и будет учить таких же", - говорит Кашежев.

"Родители Москвы" пишут, что это тенденция - заменять опытных учителей, глубоко знающих и любящих свой предмет, "молодыми специалистами", способными вести странички в соцсетях, выкладывать ролики и развлекать детей. Власти следуют курсу обесценивания предметных знаний и отношению к образованию в целом как к развлекательному процессу.

На днях председатель партии "Справедливая Россия - Патриоты - За правду" Сергей Миронов призвал не совершать эту ошибку.