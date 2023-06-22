Жителя Челябинской области задержали по подозрению в убийстве тещи

В Челябинской области задержали местного жителя, которого подозревают в убийстве тещи, сообщили Накануне.RU в пресс-службе регионального СК.

По версии следствия, убийство произошло в одном из домов в деревни Вандышевка. Подозреваемый в ходе ссоры задушил женщину подушкой. Тело тещи он спрятал в малолюдном месте, присыпав его землей.

В ближайшее время мужчине изберут меру пресечения. Следствие ходатайствует о заключении под стражу.