22 Июня 2023
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Фото: пресс-служба компании &quot;Атомстройкомплекс&quot;

В Екатеринбурге открылся информационный центр для посетителей Ural Music Night

В Екатеринбурге построен информационный центр для посетителей одного из главных культурно-музыкальных событий года – Ural Music Night.

Как сообщили Накануне.RU в пресс-службе компании "Атомстройкомплекс", здесь ценители музыки всех жанров уже могут узнать программу фестиваля, задать вопросы организаторам и волонтерам. Информационный центр расположен у памятника основателям города на Плотинке, в разные годы он также становился площадкой для мероприятий фестиваля. Например, здесь устраивали квартирник в интерьере меблированной квартиры от "Атома" и размещали фотовыставку, рассказывающую о связи застройщика с историей создания группы "Наутилус Помпилиус".

информационный центр для участников Ural Music Night(2023)|Фото: пресс-служба компании "Атомстройкомплекс"

В "Атомстройкомплексе" подчеркивают: культурные проекты и фестивали являются необходимой составляющей комфортного города, повышают его привлекательность для жизни наряду с современными зданиями и инфраструктурой. Поэтому компания поддерживает уральских музыкантов, художников и проводит собственную паблик-арт программу "ЧО".

Уже завтра на площадках Екатеринбурга выступят исполнители самых разных направлений: рок и хип-хоп, джаз и фанк, экспериментальная электроника и клубные хиты, танцевальные коллективы, симфонические оркестры и хоры. Главной площадкой фестиваля Ural Music Night объявлена "Магистерия" на Площади 1905 года.

Теги: центр, Екатеринбург, Ural Music Night


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