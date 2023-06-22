"Начинаем по-другому воспринимать Сталина". Совфед прервал трансляцию с критикой Минобороны из уст отставных военачальников

Совместное совещание сенаторов и отставных генералов ВС РФ в Совете Федерации закончилось конфузом: президент Клуба военачальников генерал армии Анатолий Куликов рассказал, какие проблемы вскрыл первоначальный этап СВО, и заявил, что авторитетных ветеранов службы не допускали к руководящим лицам для высказывания экспертного мнения. В итоге на сайте Совета Федерации трансляция совещания (проводилось комитетом СФ по обороне под председательством Виктора Бондарева) была прервана, из официального аккаунта палаты во "ВКонтакте" запись удалили.

Куликов начал свое выступление (стенограмма есть в редакции) с аналогий текущей ситуации и событий июня 1941 года:

"Жесткость вождя Сталина мы начинаем по-другому воспринимать. Если в учебных заведениях мы его воспринимали как диктатора, нетерпимого к оппозиции, то сегодня мы видим, что по-другому он не мог бороться с саботажем, мы бы не победили врага".



По его словам, на начальном этапе СВО обозначились "провалы": военный космос, беспилотники и т.д., командиры "боялись докладывать обстановку", и наверху имело место "желание слушать то, что хотелось бы". "Видимо, стало неожиданностью, что мы будем один на один сражаться не с Украиной, а со всем Западом. <...> Начались непонятные переговоры", — отметил Анатолий Куликов.

Он добавил, что клуб готов был подготовить группу экспертов и консультантов и неоднократно пытался добиться встречи с руководством государства, но каждый раз получал отказ: отставных военных отправляли "работать с ветеранами и молодежью", либо в приемных высших чиновников "отвечала какая-то девочка".

Клуб военачальников Российской Федерации был основан 31 января 2005 года при поддержке президента РФ и руководителей силовых структур. Это общероссийская общественная организация, объединяющая высшее оперативно-стратегическое звено управления военной организации России. В ее составе более 2 тысяч действующих и находящихся в запасе и отставке высших офицеров Министерства обороны, МВД, ФСБ, СВР, МЧС и других силовых ведомств.

Сам президент РФ Владимир Путин неоднократно заявлял, что в ходе СВО Россия действует "правильно и своевременно", и если бы спецоперация не началась в 2022 году, то "все то же самое мы получили бы чуть позже, только в худших для нас условиях".