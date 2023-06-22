Останина: До сих пор неясно, чем занимается "Движение первых", на которое направят бюджетные деньги

На "Движение первых" будут выделены огромные деньги из федерального бюджета, но до сих пор так и неясно, чем и насколько полезно они занимаются. Об этом заявила председатель Комитета Госдумы по вопросам семьи, женщин и детей Нина Останина.

Накануне Госдума приняла в первом чтении законопроект о финансировании движения напрямую из бюджета. Он предусматривает наделение движения полномочиями главного распорядителя бюджетных средств и правом предоставлять субсидии своим региональным отделениям, а также гранты юридическим лицам, индивидуальным предпринимателям и физическим лицам, если их цели соответствуют целям движения, то есть фактически по своему усмотрению.

В 2023 году в федеральном бюджете на работу движения предусмотрено более 21 миллиарда рублей, сообщила Останина. Но движению уже полгода, а неизвестно, как оно функционирует. Например, в школах Якутска нет пионервожатых. Видимо, так же обстоят дела и в других регионах.

"Нам сказали в Министерстве просвещения РФ, что будет 8 тысяч вожатых в 89 субъектах РФ. Ну и где они?! Зато 400 человек в правлении сидят на ставках. На местах кем они управляют, если в школах есть только лишь замдиректора по воспитательной работе? Получается, что мы финансируем 400 административных работников, которые ничем на местах не занимаются", - написала Останина.

При этом к движению уже было много претензий за пропаганду непотребства. Недавно его руководство выбрало лучшим детским проектом в интернете "Школоту", название которого говорит само за себя.