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Фото: Накануне.RU

В УрФУ заявили, что дорога до общежитий в Новокольцовском займет час. Это понравилось не всем

Студентам Уральского федерального университета накануне провели ознакомительную экскурсию в Новокольцовский, где показали общественный центр и общежития. Однако у некоторых все равно остались вопросы.

Ранее стало известно, что учащиеся не горят желанием переезжать практически за город – в место с еще не сформированной инфраструктурой. После этого студенты старших курсов запустили петицию против переселения в новые общежития.

Как сообщается на официальной странице УрФУ в соцсети, места в жилом фонде около вуза будут распределены по рейтингу учебной, внеучебной и научной деятельности. При этом лучшие по рейтингу смогут выбирать, где им поселиться: возле университета или в Новокольцовском.

"В Новокольцовском студент может жить в комнате один. По факту это не просто комната, а студия, так как в нее включены индивидуальная кухня и санузел. Стоимость проживания – от 1500 за одно койкоместо без дополнительных услуг и платы за отопление. В Новокольцовский пустят четыре автобусных маршрута, а также шаттлы до станций городской электрички", - пояснили в вузе.

В комментариях к записи задаются вопросом, почему так далеко от учебных корпусов и сколько времени займет дорога? По некоторым данным, путь в одну сторону может занимать до 1,5 часов, однако в самом университете заявили, что на дорогу потребуется от 40 до 60 минут. Но это понравилось не всем.

"Два часа. Каждый день. А еще пробки. Дополнительные расходы на проезд. И не одна сотня студентов. У всех разное расписание. Это однозначно минус в удобстве для студентов. Очень большой минус", - отмечают в комментариях.

Теги: общежития, дорога, УрФУ


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Ранее 20.06.2023 12:33 Мск Студентам УрФУ рассказали, как добираться от вуза до общежитий в Новокольцовском

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