23 июня на железнодорожном вокзале Тюмени проведут антитеррористические учения

23 июня на железнодорожном вокзале Тюмени проведут антитеррористические учения, сообщили Накануне.RU в Информационном центре Правительства Тюменской области.

"Оперативный штаб в Тюменской области проведет антитеррористические учения с практическим развертыванием сил и средств на территории железнодорожного вокзала города Тюмени и его окружении", - говорится в сообщении.

По данным пресс-службы РУФСБ России по Тюменской области, мероприятие приводится для отработки практических навыков по пресечению террористического акта, ликвидации возможных последствий теракта, проверки уровня взаимодействия между правоохранительными структурами.

Правоохранители просят жителей и гостей города с пониманием отнестись к возможным временным ограничительным мерам в районе проведения учений, а также просят соблюдать спокойствие.

В учениях будут задействованы сотрудники управлений ФСБ России, ФСО России, МВД России, Росгвардии, МЧС России, работники экстренных служб, представители органов исполнительной власти Тюменской области.

Напомним, в апреле в Тюменской области состоялись плановые учения подразделений Росгвардии.