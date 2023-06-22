В Челябинской области закупают более 30 автомобилей для "Службы здоровья" за 27 млн рублей

В Челябинской области объявили аукцион на поставку автомобилей для "Службы здоровья". Начальная цена контракта – 26,9 млн рублей. Информация опубликована на портале госзакупок, передает корреспондент Накануне.RU.

Заказчиком выступает региональный минздрав. Победитель торгов должен будет поставить 31 автомобиль. Машины должны быть белого цвета с синим логотипом "Служба здоровья". Поставить машины необходимо до 15 декабря 2023 года. Автомобиле планируется поставить в 12 районных и городских больниц, в том числе в Копейск, Южноуральск, Сатку, Касли, Верхнеуральск и др.

Заявки будут принимать до 29 июня, поставщика определять 3 июля.