22 Июня 2023
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Фото: TROND LARSEN/BLUEEYE ROBOTICS/EXPRESSSEN

Швеция может засекретить материалы по "Северным потокам"

Некоторые материалы, касающиеся расследования терактов на "Северных потоках", могут быть засекречены.

"Если будет составлено обвинительное заключение, то часть материалов расследования, вероятно, будет обнародована", - сказали РИА Новости в пресс-службе шведской прокуратуры.

При этом прокурор в Швеции также может принять решение о том, что некоторые части расследования "должны остаться конфиденциальными".

Ранее шведский прокурор Матс Юнгквист, ведущий дело о взрывах на газопроводах "Северный поток", заявил, что рассчитывает осенью предъявить обвинения лицам, ответственным за диверсию.

По его словам, расследование приближается к финальной стадии. Предварительное следствие пришло к выводу, что за диверсией стоит государство.

Теги: швеция, северные потоки


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