Швеция может засекретить материалы по "Северным потокам"

Некоторые материалы, касающиеся расследования терактов на "Северных потоках", могут быть засекречены.

"Если будет составлено обвинительное заключение, то часть материалов расследования, вероятно, будет обнародована", - сказали РИА Новости в пресс-службе шведской прокуратуры.

При этом прокурор в Швеции также может принять решение о том, что некоторые части расследования "должны остаться конфиденциальными".

Ранее шведский прокурор Матс Юнгквист, ведущий дело о взрывах на газопроводах "Северный поток", заявил, что рассчитывает осенью предъявить обвинения лицам, ответственным за диверсию.

По его словам, расследование приближается к финальной стадии. Предварительное следствие пришло к выводу, что за диверсией стоит государство.