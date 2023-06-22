22 Июня 2023
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Фото: Накануне.RU

ФСБ "накрыла" в Мелитополе диверсантов СБУ

ФСБ РФ "накрыла" созданную в Мелитополе диверсионную группу Службы безопасности Украины (СБУ). Целью "работы" ее членов были теракты в Запорожской области.

Задержанные совершили покушения на жизнь руководителей госструктур области с помощью самодельных взрывных устройств (СВУ), сообщает ФСБ РФ. В результате атак несколько человек получили ранения различной степени тяжести, один пострадавший умер. Террористы планировали подрыв железнодорожных путей в момент следования по ним состава, перевозящего военную технику и грузы для армии России. Диверсию готовили с помощью СВУ, которое получено от представителей СБУ.

Злоумышленники задержаны в момент изъятия из схрона самодельного взрывного устройства перед его закладкой на железнодорожных путях. Возбуждены уголовные дела по статьям "Теракт" и "Содействие террористической деятельности", фигуранты арестованы.

Теги: ФСБ РФ, Мелитополь, Запорожская область


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