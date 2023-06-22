Председатель совета глав территорий попросил дотации на повышение зарплат чиновникам Прикамья

22 Июня 2023
Политика Экономика Общество Происшествия Армия и ВПК Образование Наука и техника Спорт Экспертное мнение Вехи истории Портреты Книжный клуб Мнения из Сети Под ренTGеном ВКино
В мире В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР Россия Центральный ФО СЗФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым Южный ФО Астраханская область Краснодарский край Сибирский ФО Алтайский край Иркутская область Новосибирская область Омская область Республика Тыва Северо-Кавказский ФО Карачаево-Черкесская... Центральный ФО Москва Московская область Белгородская область Владимирская область Воронежская область Липецкая область СЗФО Санкт-Петербург Ленинградская область Мурманская область Вологодская область Дальневосточный ФО Приморский край Магаданская область Приволжский ФО Кировская область Пермский край Самарская область Чувашская Республика Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
В мире В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР Россия Центральный ФО СЗФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым Южный ФО Астраханская область Краснодарский край Сибирский ФО Алтайский край Иркутская область Новосибирская область Омская область Республика Тыва Северо-Кавказский ФО Карачаево-Черкесская... Центральный ФО Москва Московская область Белгородская область Владимирская область Воронежская область Липецкая область СЗФО Санкт-Петербург Ленинградская область Мурманская область Вологодская область Дальневосточный ФО Приморский край Магаданская область Приволжский ФО Кировская область Пермский край Самарская область Чувашская Республика Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
search
в россии
Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край
в бывшем СССР политика экономика общество наука
Фото Видео
в россии Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край в бывшем СССР политика экономика армия и ВПК наука Фото Видео
Все новости

Бериллий стратегического преткновения

Главное сейчас

Новости все материалы

Больше новостей


Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС
Реклама от YouDo


Студенческая виза в Великобританию с компанией Imperial & Legal

Политика Приволжский ФО Пермский край
Фото: пресс-служба правительства Астраханской области

Председатель совета глав территорий попросил дотации на повышение зарплат чиновникам Прикамья

В Пермском крае глава комитета заксобрания по бюджету Елена Зырянова на сегодняшнем заседании краевого парламента заявила, что возможности повысить муниципалитетам дотации из регионального бюджета на увеличение зарплат чиновникам нет, передает корреспондент Накануне.RU.

Так она ответила на просьбу председателя совета глав территорий Прикамья Вадима Лысанова, который пожаловался на кадровый дефицит в муниципальных учреждениях. По его словам, молодые люди не рассматривают для себя работу муниципальных служащих из-за низких доходов. Возможности повысить зарплаты чиновникам нет из-за дефицитности бюджета. Дополнительные субсидии выделяются, когда растут доходы.

"Наша задача выделять вам субсидии с учетом того, что они должны быть связаны с ростом доходов. Просто просить дополнительные расходы из бюджета, у нас возможности нет [для выделения средств - примеч. ред.]. Мы все в кредитах, у нас большой дефицит, то есть бюджет Пермского края более финансово обременен, чем бюджеты муниципальных образований", - ответила Зырянова на просьбу.

Также в рамках выступления Вадим Лысанов озвучил ряд инициатив, которые совет глав территорий планирует направить в федеральные органы власти. В частности, рекомендуется рассмотреть возможность внесения изменений в Кодекс РФ об административных правонарушениях в части установления ответственности за безнадзорный выгул животных.

"Проблему представляют не только безнадзорные собаки, но и домашние, которых хозяева отпускают на самовыгул", - отметил Лысанов.

Кроме того, рекомендована разработка инициатив в части развития городских агломераций и выделения территориального общественного самоуправления в отдельный вид некоммерческих организаций.

Депутаты заслушали доклад и одобрили рекомендации Совета муниципальных образований в адрес правительства Пермского края, депутатов Государственной Думы и органов местного самоуправления.

Теги: доходы, заксобрание, дотации, зарплаты


Если вы заметили ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter

Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС

Экспертное мнение



Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС


Мнения из сети