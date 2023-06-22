Председатель совета глав территорий попросил дотации на повышение зарплат чиновникам Прикамья

В Пермском крае глава комитета заксобрания по бюджету Елена Зырянова на сегодняшнем заседании краевого парламента заявила, что возможности повысить муниципалитетам дотации из регионального бюджета на увеличение зарплат чиновникам нет, передает корреспондент Накануне.RU.

Так она ответила на просьбу председателя совета глав территорий Прикамья Вадима Лысанова, который пожаловался на кадровый дефицит в муниципальных учреждениях. По его словам, молодые люди не рассматривают для себя работу муниципальных служащих из-за низких доходов. Возможности повысить зарплаты чиновникам нет из-за дефицитности бюджета. Дополнительные субсидии выделяются, когда растут доходы.

"Наша задача выделять вам субсидии с учетом того, что они должны быть связаны с ростом доходов. Просто просить дополнительные расходы из бюджета, у нас возможности нет [для выделения средств - примеч. ред.]. Мы все в кредитах, у нас большой дефицит, то есть бюджет Пермского края более финансово обременен, чем бюджеты муниципальных образований", - ответила Зырянова на просьбу.

Также в рамках выступления Вадим Лысанов озвучил ряд инициатив, которые совет глав территорий планирует направить в федеральные органы власти. В частности, рекомендуется рассмотреть возможность внесения изменений в Кодекс РФ об административных правонарушениях в части установления ответственности за безнадзорный выгул животных.

"Проблему представляют не только безнадзорные собаки, но и домашние, которых хозяева отпускают на самовыгул", - отметил Лысанов.

Кроме того, рекомендована разработка инициатив в части развития городских агломераций и выделения территориального общественного самоуправления в отдельный вид некоммерческих организаций.

Депутаты заслушали доклад и одобрили рекомендации Совета муниципальных образований в адрес правительства Пермского края, депутатов Государственной Думы и органов местного самоуправления.