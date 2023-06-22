В Екатеринбурге столкнулись два автобуса и две иномарки: пострадали пять человек

В Екатеринбурге выясняют обстоятельства ДТП с участием общественного транспорта.

Как сообщили Накануне.RU в областном управлении ГИБДД, сегодня на улице Технической произошло столкновение двух автобусов и двух иномарок. По предварительной информации, водитель автобуса ПАЗ маршрута 083 при перестроении не уступил дорогу автобусу ПАЗ маршрута 014. В итоге они столкнулись, после чего произошло столкновение еще с двумя автомобилями "Хонда" и "Хендай".

По данным Госавтоинспекции, в результате травмы получили пять человек. Четверых из них госпитализировали в лечебное учреждение. Движение транспорта на улице Технической затруднено. Сотрудники ГИБДД регулируют его, опрашивают участников, устанавливают личности водителей и пострадавших.

Как добавили в ведомстве, в рамках проверки будет дана оценка деятельности сотрудников автотранспортного предприятия, чьи автобусы и водители стали участниками ДТП.