22 Июня 2023
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Фото: Накануне.RU

В Екатеринбурге столкнулись два автобуса и две иномарки: пострадали пять человек

В Екатеринбурге выясняют обстоятельства ДТП с участием общественного транспорта.

Как сообщили Накануне.RU в областном управлении ГИБДД, сегодня на улице Технической произошло столкновение двух автобусов и двух иномарок. По предварительной информации, водитель автобуса ПАЗ маршрута 083 при перестроении не уступил дорогу автобусу ПАЗ маршрута 014. В итоге они столкнулись, после чего произошло столкновение еще с двумя автомобилями "Хонда" и "Хендай".

По данным Госавтоинспекции, в результате травмы получили пять человек. Четверых из них госпитализировали в лечебное учреждение. Движение транспорта на улице Технической затруднено. Сотрудники ГИБДД регулируют его, опрашивают участников, устанавливают личности водителей и пострадавших.

Как добавили в ведомстве, в рамках проверки будет дана оценка деятельности сотрудников автотранспортного предприятия, чьи автобусы и водители стали участниками ДТП.

Теги: автобусы, иномарки, ДТП


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