Игорь Бабушкин побывал в обновленном отделение реанимации и интенсивной терапии Александро-Мариинской областной клинической больницы

Накануне губернатор Астраханской области Игорь Бабушкин посетил отделение реанимации и интенсивной терапии №1 Александро-Мариинской областной клинической больницы, где завершили масштабный ремонт.

Отделение рассчитанное на двенадцать коек, в котором более 20 лет не было ремонта, полностью привели в порядок в соответствии с современными нормами: заменили покрытие стен, потолка и пола, поменяли электропроводку, трубы отопления и водоснабжения, установили новую сантехнику и климат-контроль. Создали удобное пространство и для медперсонала.

Губернатор подчеркнул, что это правильно – работать нужно в комфортных условиях.

"Сейчас перед нами стоит задача по созданию на базе АМОКБ госпиталя для участников специальной военной операции. Жду от министра здравоохранения Астраханской области доклада по техническому заданию. В этом году нам предстоит построить девять новых объектов системы здравоохранения. В следующем году начнём капитальный ремонт ещё шести медучреждений, два из которых находятся в Ахтубинском районе", - обозначил задачи Игорь Бабушкин в своем телеграмм-канале.