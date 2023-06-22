22 Июня 2023
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Общество Астраханская область
Фото: t.me/babushkin30

Игорь Бабушкин побывал в обновленном отделение реанимации и интенсивной терапии Александро-Мариинской областной клинической больницы

Накануне губернатор Астраханской области Игорь Бабушкин  посетил отделение реанимации и интенсивной терапии №1 Александро-Мариинской областной клинической больницы, где завершили масштабный ремонт.

игорь бабушкин(2023)|Фото: t.me/babushkin30

Отделение рассчитанное на двенадцать коек, в котором более 20 лет не было ремонта, полностью привели в порядок в соответствии с современными нормами: заменили покрытие стен, потолка и пола, поменяли электропроводку, трубы отопления и водоснабжения, установили новую сантехнику и климат-контроль. Создали удобное пространство и для медперсонала.

сосудистый центр, медицина(2023)|Фото: t.me/babushkin30

Губернатор подчеркнул, что это правильно – работать нужно в комфортных условиях. 

медицина, больничная палата, госпитализация, здравоохранение(2023)|Фото: t.me/babushkin30

"Сейчас перед нами стоит задача по созданию на базе АМОКБ госпиталя для участников специальной военной операции. Жду от министра здравоохранения Астраханской области доклада по техническому заданию. В этом году нам предстоит построить девять новых объектов системы здравоохранения. В следующем году начнём капитальный ремонт ещё шести медучреждений, два из которых находятся в Ахтубинском районе", - обозначил задачи Игорь Бабушкин в своем телеграмм-канале.

игорь бабушкин(2023)|Фото: t.me/babushkin30

Теги: игорь бабушкин, александро-мариинская клиническая больница


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