В Мелитополе сработала система ПВО

Система ПВО сработала утром в Мелитополе, были слышны взрывы, сообщается в Telegram-канале администрации города.

Информацию подтвердил глава общественного движения "Мы вместе с Россией" Владимир Рогов. "По предварительным данным, успешно отработала ПВО", - написал он в своем Telegram-канале.

В начале июня ВСУ попытались нанести по Бердянску и Мелитополю ракетный удар, но атака была отражена российской системой ПВО. Рогов сообщил, что были перехвачены и уничтожены шесть ракет.