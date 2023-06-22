22 Июня 2023
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Фото: Накануне.RU

Уральская компания лишилась имущества из-за долгов за электричество

Специалисты свердловского филиала "ЭнергосбыТ Плюс" совместно с сотрудниками Федеральной службы судебных приставов арестовали автомобиль "Лэнд Крузер", принадлежащий компании-должнику.

Как сообщили Накануне.RU в пресс-службе энергосбытовой компании, ООО "Агротех" с 2021 года накопило долг за электричество в размере более полумиллиона рублей. Для принудительного взыскания задолженности возбудили исполнительное производство, часть суммы была погашена со счетов неплательщика. В результате остаток долга составил 221 тысячу рублей.

В имуществе уральской компании числился автомобиль "Лэнд Крузер", по инициативе юристов "ЭнергосбыТ Плюс" его объявили в розыск. В итоге машину нашли, имущество было изъято в рамках исполнительного производства.

Авто отправили на спецстоянку. Теперь "Агротеху" придется заплатить не только долги за электроэнергию, но и расходы на хранение и транспортировку арестованного автомобиля. Если этого не произойдет, иномарку выставят на торги для продажи и погашения долга.

Теги: автомобиль, долг, компания


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