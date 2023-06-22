22 Июня 2023
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Фото: Объединенная авиастроительная корпорация

ОАК откладывает поставки Ил-114

Объединенная авиастроительная корпорация задерживает сроки поставок по первому твердому заказу на поставку трех Ил-114-300 на сумму более 4 млрд руб., пишет РБК. Заказчиком является Государственная транспортная лизинговая компания (ГТЛК), самолеты она должна была получить до конца 2023 года, но этого не произойдет.

В 2021 году прототип Ил-112В (с такими же двигателями, как и у Ил-114) потерпел крушение. Тогда сообщалось, что катастрофа, предположительно, связанная с двигателями, повлияет на сроки ввода Ил-114. "Изменение сроков по реализации проекта Ил-114 связано с доработкой мотора после катастрофы Ил-112В", — отмечает источник, близкий к одной из сторон сделки с ГТЛК.

Ил-114 — советский и российский турбовинтовой ближнемагистральный (региональный) пассажирский самолет, разработанный в 1980-х годах в КБ Ильюшина. Лайнер предназначался для замены самолетов семейства Ан-24, а на некоторых региональных направлениях — турбореактивных Ту-134 и Як-40. Первый полет состоялся 29 марта 1990 года. До 2012 года серийное производство велось на Ташкентском авиационном производственном объединении имени В. П. Чкалова, бывшем заводе № 84. Всего было произведено 20 машин. В 2019 году производство Ил-114 возобновлено на ПАО ВАСО, первый полет возобновленного полностью российского самолета Ил-114-300 состоялся 16 декабря 2020 года.

Самолет Ил-114-300(2020)|Фото: rostec.ru

Теги: ил-114, оак, поставки


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