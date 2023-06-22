Проценко рассказал, как обследоваться тем, кто перенес "корону"

Главврач "Коммунарки" Денис Проценко рассказал о том, как нужно следить за своим здоровьем тем, кто переболел "короной". Также он высказался о том, как относится к тем, кто уехал добровольцем в зону СВО.

Минздрав разработал программу расширенной диспансеризации, в том числе для пациентов, перенесших коронавирус, есть методические рекомендации для докторов амбулаторного звена, сказал Проценко в интервью РБК. Например, в Москве эту программу можно пройти в летних павильонах "Здоровая Москва", которые открыты в парках по всему городу. Кроме того, команда "Коммунарки" разработала приложение "Послевыписки.рф". В нем собраны лучшие практикующие специалисты, профессоры, доктора и кандидаты медицинских наук. Для пользователей это приложение – программа физической реабилитации и психологической поддержки переболевшим COVID – является бесплатным, уточнил Проценко.

Вакцинироваться нужно всегда, и не только от ковида – есть календарь вакцин, говорит Проценко. При этом следует разработать серьезную систему убеждения россиян в том, что прививаться полезно. Это должна быть более глубокая методическая работа на уровне государства и убеждений, уверен врач. Говоря об уровне зарплат в "Коммунарке", Проценко сообщил, что он вернулся к докоронавирусному. Дефицита кадров нет, укомплектованность врачебным персоналом в стационаре – под 88%.

"Почему не 100? Потому что всегда остается какой-то процент для внутреннего совместительства", - сказал Проценко.

Есть в "Коммунарке" и те, кто ушел добровольцем в зону специальной военной операции.

"Конечно, я знаю врачей, которые уехали, но соцсети никуда не делись, мы общаемся. Это их выбор", - говорит Проценко.