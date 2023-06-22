В Челябинске автомобиль вылетел с дороги и застрял под трубами теплотрассы

В Челябинске автомобиль вылетел с дороги и застрял под трубами теплотрассы. В результате ДТП пострадала 52-летняя женщина, сообщили Накануне.RU в управлении по обеспечению безопасности жизнедеятельности населения города.

Авария произошла сегодня утром на пересечении улиц Автодорожной и Производственной. Автомобиль Kia Rio вылетел с дороги и застрял под трубами теплотрассы. Иномаркой управляла женщина, она оказалась зажата в салоне.

Спасатели эвакуировали женщину и передали медработникам.