22 Июня 2023
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Армия и ВПК В России Украина
Фото: ДеньТВ, кадр из эфира

Сивков: В первой волне "контрнаступа" враг был разгромлен

В первой волне "контрнаступа" украинского режима враг был разгромлен и понес огромные потери. Но с подачи Запада пятая колонна специально накачивают тему, что это была лишь разведка боем и основные силы еще не введены в бой, чтобы деморализовать российское общество и армию. Об этом в эфире интернет-канала "День ТВ" рассказал доктор военных наук, капитан первого ранга, заместитель президента Российской академии ракетных и артиллерийских наук Константин Сивков.
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Он уверен, что наступление ВСУ провалилось. Но вбрасываются несколько мифов. Например, что была лишь разведка боем, чтобы нащупать наши слабые места. Будто бы НАТОвская система разведки очень сильная и все видит. Но это не так. Чтобы вскрыть систему обороны, им приходится тратить силы и средства. Заявления же, что в бой не введены главные силы, не выдерживает критики.

"Если в бой введены бригады, оснащенные танками "Леопард" 2А6, которых всего 18 штук было поставлено на Украину, а это главная и самая мощная ударная сила, и они ее бросили в бой, и эти танки были сожжены, - то это означает только одно: в бой они ввели главные силы", - подчеркнул эксперт.

Важно, что до сих пор боевые действия ведутся даже не на первой полосе обороны.

"До первой полосы обороны они не дошли. Боевые действия ведутся в предполье вторую неделю. Для сравнения, за первые три дня ведения боевых действий под Курской дугой Модель прорвался на глубину 6 км, а Манштейн - почти на 30 км, и нам пришлось вводить тогда армию Ротмистрова, чтобы остановить продвижение немцев. Но здесь боевики не прошли даже предполье. Представьте, что Модель углубился на несколько сотен метров в нашу оборону. И это все за две недели", - сравнил Сивков.

Он привел данные, что боевики потеряли свыше 220 танков - более трети от исходного состава. И считать, что это еще не основные силы, смешно. Враг по результатам первой волны наступления разгромлен, и ресурсов для второй волны наступления пока немного.

Наши войска действовали эффективно. Их атаковали 400-500 танков, около половины из них были уничтожены или выведены из строя. Что стоит за заявлениями, что наступления на самом деле еще не было?

"Цель простая - посеять тревогу, неуверенность и убеждение в том, что наши Вооруженные Силы не способны отразить такой удар. Это попытка принизить нашу победу. Они сильно сейчас рассчитывают, что им удастся добиться отвода наших войск под давлением пятой колонны. Киев очень рассчитывал, что будет либо вариант Харькова, либо вариант Херсона, либо, что еще лучше для них, вариант жеста доброй воли. Именно поэтому у них паника, и они пытаются нашу победу дискредитировать, чтобы создать базу под возможность пятой колонне продавить очередную отступление, создав миф, что еще никто не воевал. Если пятой колонне удастся продавить отступление наших войск, то это будет подано как то, что они ввели основные войска. Но президент выстоял, пятая колонна ослаблена. Это очень важный признак", - заключил Сивков.

Накануне президент России Владимир Путин сказал, что фронте затишье из-за серьезных потерь противника и в личном составе, и в технике. А Киев понимает, что шансов у него нет.

Теги: украина, всу, контрнаступление


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