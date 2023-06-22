ВМФ РФ вооружит все новые корветы и фрегаты ракетами "Циркон"

Все строящиеся и новые российские фрегаты и корветы будут вооружены гиперзвуковыми ракетами "Циркон". Об этом сообщил главнокомандующий ВМФ России адмирал Николай Евменов.

"Мы не отказываемся от "Ониксов" и "Калибров", они доказали свою высокую надежность",- цитирует адмирала РИА Новости.

В феврале президент РФ Владимир Путин заявил, что в этом году начнутся массовые поставки в Вооруженные силы гиперзвуковых ракет морского базирования "Циркон".

В прошлом году Путин, выступая на военно-морском параде в честь Дня ВМФ, сообщил, что в ближайшие месяцы российская армия начнет получать гиперзвуковые ракеты "Циркон". В военно-морском флоте первым это вооружение получит фрегат "Адмирал Горшков".