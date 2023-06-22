22 Июня 2023
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Общество Астраханская область
Фото: t.me/babushkin30

Помним: В Астраханском кремле из зажженных свечей и лампад построили изображение поезда Победы

22 июня — один из самых трагических дней в истории нашей страны. 82 года назад началась Великая Отечественная война – кровавая, беспощадная и победная для нашей страны.

день памяти и скорби, 22 июня(2023)|Фото: t.me/babushkin30

Сегодня в 4 часа утра прошла памятная акция "Свеча памяти" у Вечного огня в Братском саду. В Астраханском кремле движение "Волонтёры Победы" из зажженных свечей и лампад в рамках акции "Огненные картины войны" построили изображение поезда Победы.

день памяти и скорби, 22 июня(2023)|Фото: t.me/babushkin30

В годы битвы на фронт ушли почти 160 тысяч астраханцев. Половина из них не вернулась домой.

день памяти и скорби, 22 июня(2023)|Фото: t.me/babushkin30

"Сегодня мы склоняем головы в память о жертвах той страшной войны и чтим невероятный подвиг воинов нашего Отечества. Они подарили нам Победу, а значит – право на жизнь. Скорбим и о солдатах России, погибших в борьбе с украинским неонацизмом.Сегодня в Волгограде на Мамаевом кургане мы откроем памятный знак в честь астраханцев, отдавших свои жизни в Сталинградской битве. Никто не забыт, ничто не забыто! А тем, кто сейчас на передовой, мы говорим: верим в вас, ребята! Возвращайтесь домой с победой! ", - сделал запись в своем телеграмм-канале губернатор Астраханской области Игорь Бабушкин.

Теги: #СвечаПамяти, 22 июня, день памяти и скорби, игорь бабушкин


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