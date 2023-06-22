Пермяк признан виновным в госизмене и теракте за поджог военкомата

Центральный военный окружной суд в Екатеринбурге признал пермяка Михаила Соколова виновным к государственной измене, террористическом акте и участии в террористической группе, сообщает Properm.ru со ссылкой на собственные источники.

Его приговорили к 11 годам колонии строгого режима. Также ему на полтора года дополнительно назначено ограничение свободы после освобождения из колонии.

Свою вину Соколов полностью признал, сотрудничал со следствием. Рассмотрение дела состоялось в закрытом для слушателей и журналистов режиме. Дело в отношении Алексея Гашева еще не рассмотрено. Накануне ему был продлен срок пребывания в СИЗО на полгода.

Напомним, это первое дело о госизмене, возбужденное в новейшей истории в отношении жителей Прикамья.

Как сообщало Накануне.RU, в ночь на 24 июня, неизвестные бросили в здание несколько бутылок с зажигательной смесью. Две из них разбились, еще две остались целыми. В результате в здании было разбито окно и обуглилась часть фасада. После этого полицейские начали поиски двух мужчин, которые были задержаны при попытки покинуть территорию Пермского края и помещены в СИЗО в Екатеринбурге.