22 Июня 2023
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Политика Новосибирская область
Фото: пресс-служба правительства Новосибирской области

Стала известна программа юбилейного X Международного Сибирского транспортного форума, который пройдет в Новосибирске

Вызовы и перспективы транспортной отрасли РФ, усиление в современных условиях роли Сибирского региона как транспортно-логистического хаба, развитие авиационных перевозок, интеллектуальных транспортных систем, общественного транспорта и другие вопросы рассмотрят в рамках Х Международного Сибирского транспортного форума, который пройдет в Новосибирске с 28 по 30 июня. 

Накануне о программе и ключевых событиях предстоящего Х Международного Сибирского транспортного форума, организатором которого является правительство Новосибирской области, рассказал в ходе пресс-конференции 22 июня министр транспорта и дорожного хозяйства Новосибирской области Анатолий Костылевский. 

Как отметил министр 2023 год является юбилейным для Сибирского транспортного форума, в этой связи значительно расширены его тематические горизонты, большое внимание уделяется вопросам логистики, строительства инфраструктуры и импортозамещения. На конференциях в рамках форума будут принимать участие иностранные делегации из Азербайджана, КНР, Индии, Республик Беларусь и Казахстан.

сибирский транспортный форум(2023)|Фото: stf-nso.ru

«Основная тема форума в этом году – «Вызовы и перспективы транспортной отрасли России 2035. Трансформация и усиление роли Сибири в формировании новой отраслевой и экономической реальности». На площадках форума пройдут заседание рабочей группы комиссии Госсовета РФ по направлению «Транспорт», расширенное заседание Комиссии Общественного совета при Минтрансе России, заседание общественного совета Федерального дорожного агентства. В списке мероприятий есть также новый формат – «Логистическая гостиная», – рассказал министр транспорта и дорожного хозяйства Новосибирской области Анатолий Костылевский.

На выставочной экспозиции сформировано пространство делового общения представителей логистических компаний разного уровня – Логистический клуб. На площадке крупным отраслевым игрокам предоставляется возможность проводить презентации собственных проектов, направленных на развитие рынка и решение конкретных задач грузоотправителей. Формат подразумевает обсуждение основных и наиболее значимых вопросов в этой отрасли.

Представители различных организаций и учреждений проведут тематические мероприятия – на площадке Росавиации будут рассмотрены вопросы развития авиаперевозок, а на панельной дискуссии РЖД – развитие внутреннего туризма. Подходы к обновлению подвижного состава станут темой специальной конференции. Во второй день форума ГКУ НСО «Центр организации дорожного движения» проведет презентацию Интеллектуальной транспортной системы.

Кроме того, в рамках форма пройдет выставка «Современный транспорт и инфраструктура», на которой свои достижения и наработки представят более 40 экспонентов. Пространство будет разделено на десять сегментов, что позволит охватить все отрасли от транспортной техники, запчастей и оборудования до инфраструктурных проектов, программных и финансовых решений. 

сибирский транспортный форум(2023)|Фото: пресс-служба правительства Новосибирской области

В качестве завершающего мероприятия в рамках форума 1 июля пройдут соревнования по автомобильному спорту «Дрифт 2023». С программой форума уже можно ознакомиться на официальном сайте мероприятия, сообщает пресс-служба губернатора и правительства Новосибирской области .

Теги: сибирский транспортный форум, логистический клуб, транспортно-логистический хаб


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