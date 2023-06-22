Названы самые выгодные российские франшизы

Forbes назвал самые популярные и выгодные российские франшизы. Самой популярной сетью остается Ozon – за год число пунктов выдачи выросло более чем на 11 тыс. В целом за год число франшизных проектов в стране выросло на 5%, оборот рынка – на 19%, пишет издание со ссылкой на исследование Franshiza.ru.

В категории с инвестициями в точку от 5 млн руб. лидером стала франшиза Fix Price. В категории с необходимыми вложениями 1-5 млн руб. лидерство у развивающих детских центров IQ007. В категории с инвестициями до миллиона рублей лидируют детские кибершколы KIBERone.