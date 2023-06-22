Бывший генерал МВД Сугробов вышел из колонии

Бывший глава Главного управления экономической безопасности и противодействия коррупции МВД РФ Денис Сугробов вышел из колонии. Об этом сообщил источник РЕН ТВ.

Отмечается, что бывшего генерала вывозили с территории колонии в условиях повышенной секретности, на иномарке с тонированными стеклами и без номеров.

В 2017 году по делу об организации преступного сообщества, превышении полномочий и получении взяток Мосгорсуд приговорил полицейского к 22 годам колонии строгого режима. Но через несколько месяцев Верховный суд России сократил Сугробову срок практически в два раза – до 12 лет. Отбыв половину срока, он попросил об УДО. В начале июня в рязанском Скопине суд условно-досрочно освободил Сугробова.

Источник "Интерфакса" отметил, что все остальные фигуранты дела Сугробова уже на свободе.