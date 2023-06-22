В ФК "Урал" перешли португальский защитник и игрок российской "молодежки"

Екатеринбургский ФК "Урал" объявил о переходе в команду двух футболистов.

Как сообщили Накануне.RU в пресс-службе уральского клуба, первым новичком стал португальский левый защитник Кики. Накануне 28-летний игрок прибыл в Екатеринбург, побывал на стадионе и в клубном офисе. Скоро он приступит к тренировкам с командой.

До переезда на Урал с 2019 года Кики играл за команду "Визела", в которой был капитаном. За этот клуб защитник провел более 100 матчей, забил три гола и отдал восемь голевых передач.

Также состав команды Виктора Гончаренко пополнил 18-летний полузащитник Игорь Дмитриев, выступавший за ФК "Ленинградец". За эту команду Дмитриев провел 46 матчей во Второй лиге и две игры в Кубке России, забил 11 голов.

Стоит отметить, что в июне этого года Игорь получил приглашение в молодежную сборную России, за которую сыграл два матча.

Напомним, на этой неделе игроки "Урала" вернулись из отпуска. Скоро футболисты начнут готовиться к новому сезону.