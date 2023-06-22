На Южном Урале досрочно завершат расселение из аварийных домов

Челябинская область в 2023 году досрочно завершает расселение аварийного жилищного фонда, признанного таковым до 1 января 2017 года, сообщили Накануне.RU в пресс-службе регионального минстроя.

В регионе расселили больше 200 тысяч кв. м. аварийного жилья. Новое жилье получили 12 тыс. 680 человек.

Сейчас достраивается семь домов. В селе Кунашак уже завершены строительные работы в двух домах. Новое жилье получат 210 человек. В Копейске завершается строительство дома. В новые квартиры переедут 60 человек.