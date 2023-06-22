Депутаты заксобрания Прикамья одобрили передачу дорожных полномочий мэрии Перми властям края

Депутаты законодательного собрания Пермского края на сегодняшнем заседании поддержали передачу полномочий мэрии Перми властям региона, передает корреспондент Накануне.RU.

В полномочия крае перейдет установка и содержание дорожных знаков в центральной части Перми. Ранее власти Прикамья забрали себе полномочия по обслуживанию дорог на этом участке. Сейчас муниципалитет отвечает за организацию и обеспечение безопасности.

"Это полномочия по содержанию и установке дорожных знаков, средств фото- и видеофиксации, организации и обеспечения безопасности", — выступил с докладом министр транспорта Пермского края Сергей Вешняков.

Напомним, проект был внесен по инициативе губернатора Пермского края Дмитрия Махонина. Ранее он заявил, что законопроект о перераспределении полномочий между мэрией Перми и краевым правительством предусматривает передачу на региональный уровень таких полномочий как земельные отношения, обращение с отходами, похоронное дело и другие.

По словам губернатора, пермяки от этого только выиграют, потому что кто-то компетентен в строительстве домов, дорог, социальных объектов, а кто-то "в выдаче грамот".

"Пускай коллеги в городе выдают грамоты, а мы будем работать", — комментировал законопроект глава региона.