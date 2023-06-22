Ткань мирного времени может разрушиться, - Лукашенко

Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил о том, что ситуация в мире такова, что "ткань мирного времени может разрушиться". Об этом политик заявил, обращаясь к согражданам по случаю Дня всенародной памяти жертв Великой Отечественной войны и геноцида белорусского народа.

Спустя десятилетия благополучной жизни на планете снова сложилась ситуация, когда ткань мирного времени вот-вот разорвется, заявил Лукашенко, слова приводит пресс-служба белорусского лидера. Очередной неверный шаг циничных западных политиков может стать последним для большей части человечества, считает Лукашенко.

Напомним, сегодня в память о погибших в Великой Отечественной войне в главном храме ВС РФ – патриаршем соборе во имя Воскресения Христова, расположенном в парке "Патриот" в Одинцовском районе Московской области, состоялась мемориальная акция "Свеча Памяти", во время которой от привезенного с Мамаева кургана Вечного огня зажгли 1 тыс. 418 свеч – по числу огненных дней войны.