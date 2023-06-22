Обстрел Чонгарского моста не нарушит логистику коридора в Крым, - власти республики

22 Июня 2023
Политика Экономика Общество Происшествия Армия и ВПК Образование Наука и техника Спорт Экспертное мнение Вехи истории Портреты Книжный клуб Мнения из Сети Под ренTGеном ВКино
В мире В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР Россия Центральный ФО СЗФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым Южный ФО Астраханская область Краснодарский край Сибирский ФО Алтайский край Иркутская область Новосибирская область Омская область Республика Тыва Северо-Кавказский ФО Карачаево-Черкесская... Центральный ФО Москва Московская область Белгородская область Владимирская область Воронежская область Липецкая область СЗФО Санкт-Петербург Ленинградская область Мурманская область Вологодская область Дальневосточный ФО Приморский край Магаданская область Приволжский ФО Кировская область Пермский край Самарская область Чувашская Республика Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
В мире В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР Россия Центральный ФО СЗФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым Южный ФО Астраханская область Краснодарский край Сибирский ФО Алтайский край Иркутская область Новосибирская область Омская область Республика Тыва Северо-Кавказский ФО Карачаево-Черкесская... Центральный ФО Москва Московская область Белгородская область Владимирская область Воронежская область Липецкая область СЗФО Санкт-Петербург Ленинградская область Мурманская область Вологодская область Дальневосточный ФО Приморский край Магаданская область Приволжский ФО Кировская область Пермский край Самарская область Чувашская Республика Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
search
в россии
Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край
в бывшем СССР политика экономика общество наука
Фото Видео
в россии Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край в бывшем СССР политика экономика армия и ВПК наука Фото Видео
Все новости

Бериллий стратегического преткновения

Главное сейчас

Новости все материалы

Больше новостей


Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС
Реклама от YouDo


Студенческая виза в Великобританию с компанией Imperial & Legal

Общество В России Крым
Фото: t.me/shot_shot

Обстрел Чонгарского моста не нарушит логистику коридора в Крым, - власти республики

Обстрел Чонгарского моста на границе между Крымом и Херсонской областью кардинально не нарушит логистику транспортного сухопутного коридора. Об этом сообщил советник главы республики по информационной политике Олег Крючков.

Он уточнил, что Крым с Херсонской областью соединяет три пункта пропуска: два в районе Армянска и один в районе Джанкоя. "Сбой в работе одного из них не может кардинально нарушить транспортную логистику сухопутного транспортного коридора", - написал Крючков в Telegram-канале.

Ранее глава Крыма Сергей Аксенов сообщил, что ВСУ минувшей ночью нанесли удар по Чонгарскому мосту, соединяющему Херсонскую область и Крым. По данным властей, жертв и пострадавших нет, но проезд по мосту пока ограничен.

Врио губернатора Херсонской области Владимир Сальдо сообщил, что сообщение между регионами не прекратилось, движение организовано по резервному маршруту.

Ряд СМИ сообщает, что удар по мосту был нанесен британско-французской крылатой ракетой большой дальности Storm Shadow. Официального подтверждения этой версии нет.

Теги: крым, чонгарский мост, крючков


Если вы заметили ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter

Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС

Экспертное мнение



Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС


Мнения из сети