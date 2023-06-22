Обстрел Чонгарского моста не нарушит логистику коридора в Крым, - власти республики

Обстрел Чонгарского моста на границе между Крымом и Херсонской областью кардинально не нарушит логистику транспортного сухопутного коридора. Об этом сообщил советник главы республики по информационной политике Олег Крючков.

Он уточнил, что Крым с Херсонской областью соединяет три пункта пропуска: два в районе Армянска и один в районе Джанкоя. "Сбой в работе одного из них не может кардинально нарушить транспортную логистику сухопутного транспортного коридора", - написал Крючков в Telegram-канале.

Ранее глава Крыма Сергей Аксенов сообщил, что ВСУ минувшей ночью нанесли удар по Чонгарскому мосту, соединяющему Херсонскую область и Крым. По данным властей, жертв и пострадавших нет, но проезд по мосту пока ограничен.

Врио губернатора Херсонской области Владимир Сальдо сообщил, что сообщение между регионами не прекратилось, движение организовано по резервному маршруту.

Ряд СМИ сообщает, что удар по мосту был нанесен британско-французской крылатой ракетой большой дальности Storm Shadow. Официального подтверждения этой версии нет.