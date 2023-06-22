22 Июня 2023
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Происшествия Приволжский ФО Пермский край
Фото: instagram.com/ilya_lisnyak

Объявленному в розыск депутату Илье Лисняку запретили участвовать в заседаниях заксобрания в режиме ВКС

Объявленному в федеральный розыск депутату заксобрания Прикамья Илье Лисняку запретили участвовать в заседании заксобрания Прикамья в дистанционном режиме, передает корреспондент Накануне.RU.

С просьбой участвовать в заседании в режиме онлайн к спикеру заксо Валерию Сухих обратился сам Лисняк. По словам Сухих, сейчас нет такой возможности- ни юридической, ни технической, поскольку дистанционный режим работы заксобрания отменен. Режим повышенной готовности в связи с коронавирусом также прекратил действие. Тем не менее, вопрос был вынесен на голосование.

Депутаты единогласно приняли решение о запрете участвовать в заседании дистанционно.

Отметим, что ранее Илья Лисняк принял участие в заседании постоянной депутатской комиссии по противодействию коррупции в Пермском крае в формате ВКС. Об этом он сообщил сам в своем telegram-канале.

"От моего участия в работе парламента товарищи в высоких кабинетах на Куйбышева, 14 так переволновались, что сначала технической службе Законодательного Собрания было велено отрубать мои подключения к заседанию комитета по социальной политике (он проходил на следующий день), а затем и вовсе возможность дистанционного участия в заседаниях за один день резко отменили для всех депутатов, ради чего пришлось выпускать отдельный указ губернатора. Спасибо пока еще власть имущим, что своей нервной суетой помогли мне красиво вернуться в повесточку. Депутатскую деятельность в Пермском крае продолжаю, в политической жизни региона буду участвовать, интересы пермяков намерен отстаивать всеми доступными способами", - заявил Лисняк.

Парламентарий утверждает, что ежедневно общается со знакомыми, близкими, журналистами и коллегами, однако с ним не попытался связаться ни один следователь. Адвокаты депутата активно работают и регулярно ездят в Пермь. Лисняк пытается оспорить заочный арест.

Напомним, в Пермском крае возбуждено уголовное дело в отношении депутата заксобрания Ильи Лисняка по подозрению в вымогательстве, совершенном в целях получения имущества в особо крупном размере.

По версии следствия, в 2022 году подозреваемый, преследуя корыстные мотивы, под угрозой распространения информации негативного характера о сотруднике аппарата администрации региона и его родственниках на платформах информационных ресурсов, подконтрольных подозреваемому, требовал от служащего передачи денежных средств в особо крупном размере.

В ведомстве заявляют, что подозреваемый скрылся за пределами РФ и объявлен в международный розыск. Следователь обратился в суд для заключения подозреваемого под стражу. В компаниях, аффилированных с подозреваемыми, а также в жилых помещениях прошли обыски. Изъяты документы. Ведется сбор доказательной базы.

Лисняк отрицает свою вину.

Теги: Илья Лисняк заседание, заксобрание, режим ВКС


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